Чотири головні новини України та світу на 19:00 2 вересня
1. Twitter Маска та Meta Цукерберга відіграли роль у пропаганді Росії. Дослідження Єврокомісії. Платформи X (Twitter) Ілона Маска, а також Facebook і Instagram Марка Цукерберга відіграли роль у поширенні російської пропаганди під час повномасштабної війни РФ проти України, йдеться у дослідженні Європейської комісії (детальніше).
2. Коломойський отримав підозру. Інкримінують шахрайство та відмивання майна: фото та відео. Олігарха Ігоря Коломойського підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, отриманого злочинним шляхом (детальніше).
3. NYT: У росіян нова тактика – підпалюють мінні поля, щоб завадити контрнаступу. Російські окупанти почали використовувати на півдні, де продовжується наступ українських сил, нову тактику – вони підпалюють мінні поля, намагаючись перешкоджати руху ЗСУ, пише NYT (детальніше).
4. Росія вгатила по Краматорську. Ракета стирчить з проїзної частини – фото. Російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Ракета влучила у проїзну частину. Мер міста Олександр Гончаренко повідомив, що наразі інформації про постраждалих не надходило (детальніше).
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