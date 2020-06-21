Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 21 июня

1. В УКРАИНЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД СНИЖАЕТСЯ СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ. За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 735 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. (подробнее)

2. ИЗ ЗАТОНУВШЕГО НА ПЛЯЖЕ ОДЕССЫ ТАНКЕРА DELFI РАЗЛИЛОСЬ ТОПЛИВО. Специалисты берут воду для проведения замеров уровня загрязнения. (подробнее)

3. ВЗРЫВ В ЖИЛОМ ДОМЕ В КИЕВЕ. На Позняках взорвалась часть 9-этажного дома. Погибли два человека, все жильцы эвакуированы. Предварительная причина – взрыв газовоздушной смеси. (подробнее)

4. В ОДЕССЕ УСИЛИВАЮТ КАРАНТИН. Полиция будет проводить рейды в транспорте, на пляжах и местах торговли. (подробнее)

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