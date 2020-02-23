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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 23 февраля

Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 23 февраля - Фото
23.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В ВЕНЕЦИИ ОТМЕНИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ. Это решение принято из-за распространения коронавируса. Число зараженных в Венето выросло до 25 человек. Всего в Италии число инфицированных COVID-19 превысило 130 человек (подробнее).

2. ФЬЮРИ ПОБЕДИЛ ЧЕМПИОНА МИРА УАЙЛДЕРА. Матч-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между американцем Дионтэем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри завершился досрочной победой претендента (подробнее+видео).

3. НА ГРАНИЦЕ ТУРЦИИ И ИРАНА ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. В результате в турецкой провинции Ван погибли девять человек, в том числе трое детей. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан (подробнее).

4. СТОРОННИК ТЕОРИИ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ РАЗБИЛСЯ НА САМОДЕЛЬНОЙ РАКЕТЕ. 64-летний Майк Хьюз погиб, пытаясь взлететь на самодельной ракете на паровой тяге (подробнее).

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