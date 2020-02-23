Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 23 февраля

1. В ВЕНЕЦИИ ОТМЕНИЛИ ТРАДИЦИОННЫЙ КАРНАВАЛ. Это решение принято из-за распространения коронавируса. Число зараженных в Венето выросло до 25 человек. Всего в Италии число инфицированных COVID-19 превысило 130 человек (подробнее).



2. ФЬЮРИ ПОБЕДИЛ ЧЕМПИОНА МИРА УАЙЛДЕРА. Матч-реванш за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между американцем Дионтэем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри завершился досрочной победой претендента (подробнее+видео).

3. НА ГРАНИЦЕ ТУРЦИИ И ИРАНА ПРОИЗОШЛО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ. В результате в турецкой провинции Ван погибли девять человек, в том числе трое детей. Подземные толчки магнитудой 5,9 зафиксированы в городе Хой провинции Западный Азербайджан (подробнее).

4. СТОРОННИК ТЕОРИИ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ РАЗБИЛСЯ НА САМОДЕЛЬНОЙ РАКЕТЕ. 64-летний Майк Хьюз погиб, пытаясь взлететь на самодельной ракете на паровой тяге (подробнее).

Читайте также:



Истории спецслужб. Генерал Калугин: КГБ убивало людей, взорвало Радио Свобода

Кино недели. "Джентльмены": Гай Ричи вернулся к истокам. И не забыл о своем баре

Приключения доллара в Украине: следите за МВФ! Прогноз курса до конца зимы