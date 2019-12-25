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Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 25 декабря

Четыре главные новости Украины и мира на 19:00 25 декабря - Фото
25.12.2019, 19:18

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. SNAP КУПИЛА УКРАИНСКИЙ СТАРТАП ЗА $166 МЛН. Snap Inc.,американская компания, владеющая мессенджером Snapchat, купила стартап AI Factory с офисами в Украине за сумму $166 млн. По данным источника, компания Snap Inc уже владела долей в стартапе, и эта сделка была направлена на выкуп долей остальных инвесторов. Общая оценка компании при сделке составила порядка $200 млн (подробнее).

2. США ПЛАНИРУЮТ ГЛОБАЛЬНУЮ ПЕРЕДИСЛОКАЦИЮ ВОЙСК. В Пентагоне обсуждается идея сократить число миссий, ведущих борьбу с отдаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии с так называемыми большими державам, таким как Россия и Китай. Сейчас взвешивает возможность сокращения или полного выведения контингента из стран Африки (подробнее).

3. ПОДОЗРЕВАЕМАЯ КУЗЬМЕНО ПОДАЕТ В СУД НА АВАКОВА. Врач и волонтер Юлия Кузьменко, которая является подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел. Иск касается защиты чести, достоинства и деловой репутации. Кузьменко считает неправдивым высказывание Арсена Авакова 13 декабря в программе "Свобода слова Савика Шустера". Тогда министр заявил, что Кузьменко якобы отказалась давать показания по делу Шеремета (подробнее).

4. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. Президент Владимир Зеленский подписал изменения в закон о рынке электроэнергии, которые должны обеспечить надлежащий контроль над ценами в условиях недостаточной конкуренции на рынке. Согласно закону, в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием (подробнее).

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