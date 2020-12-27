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Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 27 декабря

27.12.2020, 19:00
Четыре главных новости Украины и мира на 19:00 27 декабря - Фото

1. ВСЛЕД ЗА КОЛИЧЕСТВОМ ПРОВЕДЕННЫХ ТЕСТОВ. КРИВАЯ СУТОЧНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ COVID-19 СНИЖАЕТСЯ. За прошедшие сутки в Украине выявили 6113 заболевших коронавирусом (сутками ранее – 7709), выздоровел 6621 больной COVID-19 (5145) (подробнее).

2. В СЕРБИИ РАЗОБРАЛИСЬ, ОТКУДА ВЗЯЛАСЬ ПОДАРЕННАЯ ЛАВРОВУ ИКОНА И КАК ЕЕ ВЫВЕЗЛИ С ДОНБАССА. Икона, которую подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, попала в страну через Россию и Сербию (подробнее).

3. С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ВЛАДЕЛЬЦЫ УСТАРЕВШИХ СМАРТФОНОВ НЕ СМОГУТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ WHATSAPP. Чтобы продолжать им пользоваться и дальше необходимо будет обновить либо сам телефон, либо его операционную систему (подробнее).

4. В БРИТАНИИ ИСПЫТЫВАЮТ ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ДАТЬ МГНОВЕННЫЙ ИММУНИТЕТ ОТ COVID-19. Препарат представляет собой смесь антител, которая вводится в организм в виде двух доз, одна за другой (подробнее).

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Вадим Ребрина
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