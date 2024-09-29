Четыре главные новости Украины и мира на 21:00 29 сентября
- Генштаб подтвердил поражение российского военного арсенала "Котлубань". Силы обороны поразили российский военный арсенал "Котлубань" в Волгоградской области, сообщил Генеральный штаб ВСУ. По данным военных, в преддверии удара в арсенал прибыл эшелон с иранскими ракетами.
- Комбрига 72 ОМБр, защищающей Угледар, уволили с должности. Командование писало о повышении. Полковник Иван Винник уволен с должности командира 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, сообщила пресс-служба ОМБр. Ранее оперативное командование "Север" сообщило, что Винник назначен на высший пост с целью продвижения по службе и передачи боевого опыта. Других деталей военные не предоставили.
- Россия массированно атакует Запорожье КАБами: в городе пожары и разрушения домов – фото. Утром в воскресенье, 29 сентября, россияне массированно атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего 14 человек получили ранения, есть разрушения. Повреждены многоквартирные и частные дома, складские помещения, объекты инфраструктуры, гаражи и автомобили.
- Украина получит от Дании 575 млн евро на оборонку – детали. Украина получит от Дании 575 млн евро инвестиций в свою оборонную промышленность. Главы Министерств обороны двух стран, а также глава Минстратегпрома подписали Письмо о намерениях по реализации финансовой поддержки оборонного производства в Украине. При этом 175 млн выделит самое королевство, а 400 млн оно привлечет из сверхдоходов от замороженных активов РФ.
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