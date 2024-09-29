Чотири головні новини України та світу на 21:00 29 вересня
- Генштаб підтвердив ураження російського військового арсеналу "Котлубань". Сили оборони уразили російський військовий арсенал "Котлубань" у Волгоградській області, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. За даними військових, напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.
- Комбрига 72 ОМБр, яка захищає Вугледар, звільнили з посади. Командування писало про підвищення. Полковника Івана Вінніка звільнили з посади командира 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, повідомила пресслужба ОМБр. Раніше оперативне командування "Північ" повідомило, що Віннік призначений на вищу посаду з метою просування по службі та для передання бойового досвіду. Інших деталей військові не надали.
- Росія масовано атакує Запоріжжя КАБами: у місті пожежі й руйнування будинків – фото. Уранці в неділю, 29 вересня, росіяни масовано атакували Запоріжжя керованими авіабомбами, внаслідок чого 14 людей отримали поранення, є руйнування. Пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, складські приміщення, об’єкти інфраструктури, гаражі та автомобілі.
- Україна отримає від Данії 575 млн євро на оборонку – деталі. Україна отримає від Данії 575 млн євро інвестицій до своєї оборонної промисловості. Очільники Міністерств оборони двох країн, а також голова Мінстратегпрому підписали Лист про наміри щодо реалізації фінансової підтримки оборонного виробництва в Україні. Водночас 175 млн виділить саме королівство, а 400 млн воно залучить із надприбутків від заморожених активів РФ.
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