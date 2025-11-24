Четыре высших офицера России получили подозрения в ударе по детской площадке в Кривом Роге

Начальник штаба объединенной группировки войск РФ Алексей Ким (Фото: российские медиа)

В Украине заочно объявлено о подозрении четырем российским военнослужащим старшего офицерского состава в командовании ракетным ударом по детской площадке в Кривом Роге 4 апреля 2025 года. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Речь идет о обстреле центра города, когда ракета попала в жилые кварталы и детскую площадку. Жертвами атаки стали 18 человек, в том числе девять детей. Еще более 60 человек ранены.

По материалам дела, во время обстрела оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер-М" с осколочно-фугасной боевой частью. Общее руководство атакой осуществлял генерал-полковник Алексей Ким – начальник штаба объединенной группировки войск РФ. К организации также был привлечен начальник Объединенного центра планирования и координации огневого поражения РФ вице-адмирал Александр Пешков.

Подготовку и техническое обеспечение воздушного нападения было поручено начальнику центра управления разведкой и координацией огневого поражения объединенной группировки войск РФ Алексею Петрушину. Вместе с ним эти задачи выполнял глава управления ракетных войск и артиллерии объединенной группировки войск страны-агрессора полковник Александр Киседобрев.

Им сообщено о подозрении в совершении военных преступлений, повлекших гибель гибель людей, по предварительному сговору группой лиц. Лицам грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.