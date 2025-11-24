Чотири вищі офіцери Росії отримали підозри за удар по дитячому майданчику в Кривому Розі

Начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ Олексій Кім (Фото: російські медіа)

В Україні заочно оголошено про підозру чотирьом російським військовослужбовцям старшого офіцерського складу в командуванні ракетним ударом по дитячому майданчику в Кривому Розі 4 квітня 2025 року. Про це повідомила Служба безпеки України.

Йдеться про обстріл центру міста, коли ракета влучила в житлові квартали та дитячий майданчик. Жертвами атаки стали 18 людей, зокрема дев’ять дітей. Ще понад 60 людей поранені.

За матеріалами справи, під час обстрілу окупанти застосували балістичну ракету "Іскандер-М" з осколково-фугасною бойовою частиною. Загальне керівництво атакою здійснював генерал-полковник Олексій Кім – начальник штабу об’єднаного угруповання військ РФ. До організації також був залучений начальник Об’єднаного центру планування і координації вогневого ураження РФ віцеадмірал Олександр Пешков.

Підготовку і технічне забезпечення повітряного нападу було доручено начальнику центру управління розвідкою і координацією вогневого ураження об’єднаного угруповання військ РФ Олексію Петрушину. Разом з ним ці завдання виконував очільник управління ракетних військ і артилерії об’єднаного угруповання військ країни-агресора полковник Олександр Кісєдобрєв.

Їм повідомлено про підозру в скоєнні воєнних злочинів, що спричинили загибель людей, за попередньою змовою групи осіб. Особам загрожує від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.