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Четырнадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 20 мая

Четырнадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 20 мая - Фото
20.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ДЕПУТАТ ОБНАРОДОВАЛ ЗАПИСИ О "КОРРУПЦИИ" ПОРОШЕНКО И БАЙДЕНА. ОТКРЫТО ДЕЛО — СМИ. Народный депутат Андрей Деркач заявил, что передал в Офис генпрокурора аудиоматериалы, которые, по его мнению, свидетельствуют о "фактах международной коррупции" и госизмене пятого президента Петра Порошенко (подробнее).

2. АДАПТИВНЫЙ КАРАНТИН. В МИНЗДРАВЕ НАЗВАЛИ УСЛОВИЯ РАБОТЫ В ОФИСАХ. Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сотрудников можно допускать только после проведения температурного скрининга, они должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию (подробнее).

3. ВСЯ БАТЬКИВЩИНА В РАДЕ УШЛА НА САМОИЗОЛЯЦИЮ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА У НАРДЕПА. Фракция партии Батькивщина не присутствует в сессионном зале Верховной Рады: она всем составом ушла на самоизоляцию из-за подтвержденного коронавируса у нардепа Олега Мейдича (подробнее).

4. УКРЗАЛІЗНИЦЯ ПОЛУЧИЛА 7 МЛРД ГРН УБЫТКА ИЗ-ЗА КАРАНТИНА. Мининфраструктуры просит снизить размер отчисления прибыли в госбюджет для Укрзалізниці из-за миллиардных убытков в первом квартале (подробнее).

5. "БАРОМЕТР ТОРГОВЛИ": ИНДЕКС ВТО УПАЛ ДО РЕКОРДНО НИЗКОГО УРОВНЯ. Индекс "Барометр торговли", запущенный ВТО в июле 2016 года, снизился до 87,6 с 95,5 в феврале (подробнее).

6. НА ИНДИЮ И БАНГЛАДЕШ ОБРУШИЛСЯ МОЩНЫЙ ШТОРМ: МИЛЛИОНЫ ЭВАКУИРОВАННЫХ — ФОТО. Шторм "Амфан" добрался до берегов Индии и Бангладеш и принес за собой дожди и сильные ветер. Миллионы людей были эвакуированы (подробнее).

7. КАБМИН ПРОДЛИЛ КАРАНТИН ДО 22 ИЮНЯ: ОН БУДЕТ АДАПТИВНЫМ. Кабмин продлил карантин в Украине, введенный из-за эпидемии коронавируса, до 22 июня, но он будет адаптивным. Это означает, что в каждом регионе будут разные меры в зависимости от ситуации с COVID-19 (подробнее).

8. ВЛАДЕЛЬЦЫ ЭПИЦЕНТРА ЗАВЕРШИЛИ ПОКУПКУ КРУПНОГО АГРОХОЛДИНГА. Группа компаний Эпицентр К завершила покупку части активов агрохолдинга Сварог Вест Групп в Хмельницкой области, сконцентрировав 45% земель компании в родном регионе для владельца Эпицентра Александра Гереги. Сумму сделки в компании не разглашают (подробнее).

9. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ТРАНСПОРТА. ЧТО РЕШИЛ КАБМИН: ИНФОГРАФИКА. С 1 июня возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также начнут осуществляться межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом (подробнее).

10. КАБМИН ОДОБРИЛ ДАТУ ЗАПУСКА АВТОВИДЕОФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД. Кабинет министров согласовал запуск с 1 июня системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД). Решение было принято на заседании 20 мая (подробнее).

11. УКРАИНА ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ 66 ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ НА ГРАНИЦЕ. Будет возобновлена работа пунктов пропуска через госграницу с Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией и Молдовой (подробнее).

12. В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ ОСПАРИВАЮТ НАЗНАЧЕНИЕ СЫТНИКА ДИРЕКТОРОМ НАБУ. Сегодня в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, которые просят признать не соответствующим Конституции указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро (подробнее).

13. ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ОТКЛОНИЛ ИСК NORD STREAM 2 ПРОТИВ ГАЗОВОЙ ДИРЕКТИВЫ ЕС. Европейский суд общей юрисдикции отклонил иск компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и постановил, что Северный поток-2 должен подчиняться газовой директиве Евросоюза (подробнее).

14. "ПРИГОВОР ПОРОШЕНКО ЕЩЕ ВПЕРЕДИ". ТРИ ЧАСА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ ЗЕЛЕНСКОГО - ЗА МИНУТУ. Владимир Зеленский подвел итоги первого года в должности президента. Что будет с Минском, имел ли право лететь в Оман, чем (как считает) отличается от Порошенко и пойдет ли на второй срок (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Спецпроект. Слуга народа. Сезон первый.

Вадим Ребрина
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