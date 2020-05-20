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Адаптивный карантин. В Минздраве назвали условия работы в офисах

Адаптивный карантин. В Минздраве назвали условия работы в офисах - Фото
Максим Степанов (фото - oda.odessa.gov.ua)
20.05.2020, 10:01

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что сотрудники в офисе должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию

В офис сотрудников необходимо допускать только после проведения температурного скрининга. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

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"Если температура превышает 37,2, то человек не допускается в офис. Допуск в офисное помещение - исключительно в масках или респираторах. Обязательна обработка рук антисептиками, соблюдение социальной дистанции во время общения и нахождения в том или ином офисном помещении с точки зрения - один человек на определенное количество метров", - отметил Степанов.

Он подчеркнул, что все эти рекомендации, которые предоставляет Минздрав, существенно снижают риск заболеваемости на COVID-19.

Минздрав ранее заявлял, что с 22 мая в Украине вводит адаптивный карантин. Сегодня Кабмин рассмотрит вопрос восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, отелей (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), проведение церковной службы (не более одного человека на десять квадратных метров).

Также рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая, если это будет позволять эпидемическая ситуация с коронавирусом.

  • 24 апреля правительство представило четкий план выхода из карантина. Он состоит из пяти этапов.

Читайте также: В Минздраве объяснили, как регионы будут выходить из карантина и назвали сроки

Арина Толина
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