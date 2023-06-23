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Чонгар. После удара по мосту оккупанты возвели под ним понтонную переправу – Схемы

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 17:00
Чонгар. После удара по мосту оккупанты возвели под ним понтонную переправу – Схемы - Фото
Последствия удара по Чонгарскому мосту (Фото: соцсети)

После произошедшего утром 22 июня ракетного удара по Чонгарскому мосту российские оккупанты возвели под ним понтонную переправу. Спутниковые снимки опубликовали журналисты проекта Схемы.

Понтонную переправу, появившуюся под мостом в Крым, зафиксировал спутник Planet Labs 23 июня. Кроме того, на снимках можно увидеть последствия ракетного удара по Чонгарскому мосту.

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Чтобы доказать, что фото действительно новое, Схемы приводят в сравнение спутниковый снимок моста за 18 июня – за пять дней до "прилета".

На изображении за 18 июня можно увидеть целый мост и отсутствие понтонной переправы.

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Пропагандистские российские СМИ утром 22 июня сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов, комментируя удар по мостам, заявил, что обсуждать происходящее на временно оккупированных территориях будут после их освобождения, но добавил: "Продолжение следует".

  • В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.
  • В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

LIGA.net также публиковала видео вероятного удара по мосту.

Милана Головань
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