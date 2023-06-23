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Чонгар. Після удару по мосту окупанти звели під ним понтонну переправу — Схеми

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 17:00
Чонгар. Після удару по мосту окупанти звели під ним понтонну переправу — Схеми - Фото
Наслідки удару по Чонгарському мосту (Фото: соцмережі)

Після ракетного удару по Чонгарському мосту, що відбувся вранці 22 червня, російські окупанти звели під ним понтонну переправу. Супутникові знімки опублікували журналісти проєкту Схеми.

Понтонну переправу, що з'явилася під мостом у Крим, зафіксував супутник Planet Labs 23 червня. Крім того, на знімках можна побачити наслідки ракетного удару по Чонгарському мосту.

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Аби довести, що фото дійсно нове, Схеми наводять для порівняння супутниковий знімок мосту за 18 червня – за п'ять днів до "прильоту".

На зображенні за 18 червня можна побачити цілий міст та відсутність понтонної переправи.

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Пропагандистські російські ЗМІ вранці 22 червня повідомили про нібито удари ракетами Storm Shadow по мосту, який з'єднує материкову частину України та Крим. Згодом з'явилася інформація про те, що удари прийшлися по двох місцях: по мосту через Чонгарську протоку, де розташований автомобільний пункт пропуску, а також переправі через озеро Сиваш західніше.

Представник ГУР МО Андрій Юсов, коментуючи удар по мостах, заявив, що обговорювати те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, будуть після їхнього звільнення, але додав: "Далі буде".

  • В ОК "Південь" заявили, що пошкодження мостів у районі Чонгара "підірве" логістику окупантів.
  • У Пентагоні, реагуючи на ракетні удари по Чонгарському мосту, заявили, що Україна сама планує і проводить бойові дії.

LIGA.net також публікувала відео ймовірного удару по мосту.

Мілана Головань
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війнамістУДАРсупутникові знімкиЧонгарпонтонна переправа
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