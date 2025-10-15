Украина в течение года может получить свои спутники для Космических сил - Вениславский
Украина может получить в течение года спутники в собственность для полноценной работы Космических сил. Об этом для материала "Дроны, космос, ПВО. Зачем Сырский меняет структуру Вооруженных Сил" рассказанный LIGA.net автор закона о создании Космических сил в составе Вооруженных Сил Украины Федор Вениславский.
По его словам, над этим работают уже и Министерство обороны, и Главное управление разведки.
"Не буду говорить сколько, но это спутники, которые нам предоставят или продадут партнеры", - рассказал Вениславский.
Он добавил, что оборонный комитет рекомендовал Раде принять изменения в закон о Вооруженных Силах Украины относительно создания Космических сил.
"Есть все шансы в короткой перспективе уже приступить к организационно-штатному созданию этого нового вида сил", - сказал Вениславский.
- 26 сентября главком Сырский объявил о создании нового рода войск в Воздушных силах ВСУ - Войска беспилотных систем ПВО. 7 октября Рада должна была рассмотреть законопроект.
- Вениславский также рассказал ЛИГА.netчто Космические войска в Украине могут создать при структурой британского варианта.
