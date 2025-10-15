Украина в течение года может получить свои спутники для Космических сил - Вениславский

Спутник (Иллюстративное фото: Flickr)

Украина может получить в течение года спутники в собственность для полноценной работы Космических сил. Об этом для материала "Дроны, космос, ПВО. Зачем Сырский меняет структуру Вооруженных Сил" рассказанный LIGA.net автор закона о создании Космических сил в составе Вооруженных Сил Украины Федор Вениславский.

По его словам, над этим работают уже и Министерство обороны, и Главное управление разведки.

"Не буду говорить сколько, но это спутники, которые нам предоставят или продадут партнеры", - рассказал Вениславский.

Он добавил, что оборонный комитет рекомендовал Раде принять изменения в закон о Вооруженных Силах Украины относительно создания Космических сил.

"Есть все шансы в короткой перспективе уже приступить к организационно-штатному созданию этого нового вида сил", - сказал Вениславский.