Україна протягом року може отримати власні супутники для майбутніх Космічних сил – Веніславський

Супутник (Ілюстративне фото: Flickr)

Україна може отримати протягом року супутники у власність для повноцінної роботи Космічних сил. Про це для матеріалу "Дрони, космос, ППО. Навіщо Сирський змінює структуру Збройних Сил" розповів LIGA.net автор закону про створення Космічних сил у складі Збройних Сил України Федір Веніславський.

За його словами, над цим працюють уже і Міністерство оборони, і Головне управління розвідки.

"Не буду казати скільки, але це супутники, які нам нададуть чи продадуть партнери", – розповів Веніславський.

Він додав, що оборонний комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до закону про Збройні Сили України щодо створення Космічних сил.

"Є всі шанси у короткій перспективі вже приступити до організаційно-штатного створення цього нового виду сил", – сказав Веніславський.