Україна протягом року може отримати власні супутники для майбутніх Космічних сил – Веніславський
Україна може отримати протягом року супутники у власність для повноцінної роботи Космічних сил. Про це для матеріалу "Дрони, космос, ППО. Навіщо Сирський змінює структуру Збройних Сил" розповів LIGA.net автор закону про створення Космічних сил у складі Збройних Сил України Федір Веніславський.
За його словами, над цим працюють уже і Міністерство оборони, і Головне управління розвідки.
"Не буду казати скільки, але це супутники, які нам нададуть чи продадуть партнери", – розповів Веніславський.
Він додав, що оборонний комітет рекомендував Раді ухвалити зміни до закону про Збройні Сили України щодо створення Космічних сил.
"Є всі шанси у короткій перспективі вже приступити до організаційно-штатного створення цього нового виду сил", – сказав Веніславський.
- 26 вересня головком Сирський оголосив про створення нового роду військ у Повітряних силах ЗСУ – Війська безпілотних систем ППО. 7 жовтня Рада мала розглянути законопроєкт.
- Веніславський також розповів LIGA.net, що Космічні війська в Україні можуть створити за структурою британського варіанту.
