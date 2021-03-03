Что сегодня рассмотрит Верховная Рада: повестка заседания

Сегодня, 3 марта, Верховная Рада планирует рассмотреть разблокировку деятельности Высшей квалификационной комиссии судей, отмену перевода часов и поправки в закон об азартных играх. Повестка пленарного заседания опубликована на сайте парламента.

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В начале заседания нардепы заслушают отчет и.о. директора Государственного бюро расследований о деятельности ведомства.

Среди законопроектов, которые Рада сегодня рассмотрит в первом чтении – отмена перевода часов на летнее время, законопроект о национальном военном мемориальном кладбище, два законопроекта по изменениям в законодательстве для выполнения решений ЕСПЧ, поправки в законопроект об азартных играх, запрет дискриминации по признаку пола в рекламе.

В повторном втором чтении Рада рассмотрит изменения в законе о судоустройстве и статусе судей, который позволят возобновить работу ВККС.

В октябре 2019 года законопроект о судебной реформе был принят Радой во втором чтении и в целом. Он предполагал сокращение состава Верховного суда, который попросил президента ветировать законопроект, но в ноябре 2019-го Зеленский его подписал.

В декабре 2019 года стало известно, что Венецианская комиссия выступила с критикой судебной реформы Зеленского.

В марте 2020-го ряд положений закона о судебной реформе был признан КСУ не соответствующим Конституции, включая сокращение Верховного суда.

В июне 2020-го Зеленский внес в Раду законопроект о разблокировании деятельности ВККС.

Денис Юдин

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