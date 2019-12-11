В поте лица своего. 83% принятых законов - авторства "Слуг"

Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

83% принятых законов, авторами которых являются нардепы, были поданы депутатам фракции Слуга Народа. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

За первые 100 дней работы Рады было принято 60 действующих законов: 50 из них инициировали нардепы СН. Рада приняла один проект Голоса, 4 законопроекта, среди которых депутаты Батькивщины и пять - Евросолидарности.

"Некоторые депутаты провластной фракции показывают "чудеса результативности" <...> 100 дней - слишком короткий период времени для того, чтобы качественно подготовить десятки законов и даже детально ознакомиться с содержанием своих инициатив", - подытожил глава КИУ Алексей Кошель.

28 ноября КИУ сообщил , какая фракция больше всего прогуливала заседания Рады.

сообщил 29 ноября в КИУ назвали депутатов, которые почти не голосуют в Раде.

9 декабря в КИУ назвали самых продуктивных законотворцев в Раде.

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