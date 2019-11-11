Чумак о новом расследовании причин Иловайска: Все очень непросто

Военная прокуратура под руководством Виктора Чумака изъяла "все необходимые шифрограммы" с Банковой, которые касаются Иловайской операции украинских войск и, в частности, выхода сил АТО из окружения в этом городе Донецкой области в августе 2014 года. Об этом он сообщил Главкому.
"Следствие идет абсолютно активно. Было изъятие документов. В частности все необходимые шифротелеграммы из Офиса президента. Была проведена не одна экспертиза", - сказал он.
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По его словам, появляются новые данные, которые требуют проверки. "Все очень непросто", - так описал ситуацию с новым расследованием главный военный прокурор.