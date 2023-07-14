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ЧВК Вагнера не участвует в боевых действиях в Украине – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2023, 07:21
ЧВК Вагнера не участвует в боевых действиях в Украине – Пентагон - Фото
Пэт Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Американские военные отмечают прекращение активности подразделений террористической организации Группа Вагнера на фронте в Украине. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер, передает Голос Америки.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы Вагнера принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", – сказал Райдер.

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Наталья Медведева
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