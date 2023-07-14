ЧВК Вагнера не участвует в боевых действиях в Украине – Пентагон

Американские военные отмечают прекращение активности подразделений террористической организации Группа Вагнера на фронте в Украине. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер, передает Голос Америки.

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"На данном этапе мы не видим, чтобы силы Вагнера принимали какое-либо значительное участие в поддержке боевых операций в Украине", – сказал Райдер.

23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин объявил "поход" на Москву, но на следующий день договорился с властями РФ и отвел войска. Кремль сообщил, что Пригожин уедет в Беларусь, а дело против него закрыли.

5 июля генсек НАТО сообщил, что некоторые вагнеровцы находятся в Украине, но не на передовой.

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