Некоторые вагнеровцы находятся в Украине, но не на передовой – генсек НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что "немного" сил террористической Группы Вагнера прибыло в Беларусь по договоренности после неудачного мятежа главаря террористов Евгения Пригожина. Некоторые боевики продолжают находиться в Украине, рассказал Столтенберг в интервью изданию Politico.
"Мы видели некоторые приготовления к размещению сил Вагнера. Пока мы еще не видели, чтобы их настолько много прибыло [в Беларусь]", – сказал генсек НАТО.
По его словам, Альянс внимательно следит за происходящим в Беларуси.
Он отметил, что по имеющейся информации, террористический ЧВК Вагнера продолжает действовать в Африке.
Столтенберг добавил, что хотя немногие вагнеровцы отправились в Беларусь, некоторые из боевиков продолжают находиться в Украине, однако "не на линиях фронта".
"Я считаю, что еще слишком рано делать окончательные выводы" о последствиях последних событий для "Вагнера", – подытожил он.
- 24 июня 2023 года главарь террористической Группы Вагнера объявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресс-секретарь российского диктатора Путина Песков заявил, что Пригожин уехал в Беларусь, а дело против него якобы закрыли.
- 26 июня росСМИ Верстка сообщило, будто в Беларуси началось строительство лагерей для размещения вагнеровцев.
- 29 июня глава ГУР Буданов заявил, что боевики Группы Вагнера больше не будут воевать против Украины.
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