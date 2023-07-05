Некоторые вагнеровцы находятся в Украине, но не на передовой – генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что "немного" сил террористической Группы Вагнера прибыло в Беларусь по договоренности после неудачного мятежа главаря террористов Евгения Пригожина. Некоторые боевики продолжают находиться в Украине, рассказал Столтенберг в интервью изданию Politico.

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"Мы видели некоторые приготовления к размещению сил Вагнера. Пока мы еще не видели, чтобы их настолько много прибыло [в Беларусь]", – сказал генсек НАТО.

По его словам, Альянс внимательно следит за происходящим в Беларуси.

Он отметил, что по имеющейся информации, террористический ЧВК Вагнера продолжает действовать в Африке.

Столтенберг добавил, что хотя немногие вагнеровцы отправились в Беларусь, некоторые из боевиков продолжают находиться в Украине, однако "не на линиях фронта".

"Я считаю, что еще слишком рано делать окончательные выводы" о последствиях последних событий для "Вагнера", – подытожил он.

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