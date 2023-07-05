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Деякі вагнерівці перебувають в Україні, але не на передовій – генсек НАТО

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 21:33
Деякі вагнерівці перебувають в Україні, але не на передовій – генсек НАТО - Фото
Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що "небагато" сил терористичної Групи Вагнера прибуло до Білорусі за домовленістю після невдалого заколоту ватажка терористів Євгена Пригожина. Деякі з бойовиків продовжують перебувати в Україні, розповів Столтенберг в інтерв'ю виданню Politico.

"Ми бачили деякі приготування до розміщення сил Вагнера. Наразі ми ще не бачили, щоб їх настільки багато прибуло [до Білорусі]", – сказав генсек НАТО.

За його словами, Альянс уважно стежить за тим, що відбувається в Білорусі.

Він зазначив, що за наявною інформацією, терористична ПВК Вагнера продовжує діяти в Африці.

Столтенберг додав, що хоча небагато вагнерівців вирушило до Білорусі, деякі з бойовиків продовжують перебувати в Україні, проте "не на лініях фронту".

"Я вважаю, що ще занадто рано робити остаточні висновки" щодо наслідків останніх подій для "Вагнера", – підсумував він.

Читайте також: Лукашенко заявив, що всі "зеки" ПВК Вагнер загинули в Україні і білорусам нема чого боятися

Артем Джеріпа
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