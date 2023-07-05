Деякі вагнерівці перебувають в Україні, але не на передовій – генсек НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що "небагато" сил терористичної Групи Вагнера прибуло до Білорусі за домовленістю після невдалого заколоту ватажка терористів Євгена Пригожина. Деякі з бойовиків продовжують перебувати в Україні, розповів Столтенберг в інтерв'ю виданню Politico.
"Ми бачили деякі приготування до розміщення сил Вагнера. Наразі ми ще не бачили, щоб їх настільки багато прибуло [до Білорусі]", – сказав генсек НАТО.
За його словами, Альянс уважно стежить за тим, що відбувається в Білорусі.
Він зазначив, що за наявною інформацією, терористична ПВК Вагнера продовжує діяти в Африці.
Столтенберг додав, що хоча небагато вагнерівців вирушило до Білорусі, деякі з бойовиків продовжують перебувати в Україні, проте "не на лініях фронту".
"Я вважаю, що ще занадто рано робити остаточні висновки" щодо наслідків останніх подій для "Вагнера", – підсумував він.
- 24 червня 2023 року ватажок терористичної Групи Вагнера оголосив про "похід" на Москву. Ввечері наступного дня він домовився з владою РФ та відвів війська. Прессекретар російського диктатора Путіна Пєсков заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі, а справу проти нього нібито закрили.
- 26 червня росЗМІ Верстка повідомило, нібито у Білорусі розпочато будівництво таборів для розміщення вагнерівців.
- 29 червня очільник ГУР Буданов заявив, що бойовики Групи Вагнера більше не воюватимуть проти України.
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