Деякі вагнерівці перебувають в Україні, але не на передовій – генсек НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що "небагато" сил терористичної Групи Вагнера прибуло до Білорусі за домовленістю після невдалого заколоту ватажка терористів Євгена Пригожина. Деякі з бойовиків продовжують перебувати в Україні, розповів Столтенберг в інтерв'ю виданню Politico.

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"Ми бачили деякі приготування до розміщення сил Вагнера. Наразі ми ще не бачили, щоб їх настільки багато прибуло [до Білорусі]", – сказав генсек НАТО.

За його словами, Альянс уважно стежить за тим, що відбувається в Білорусі.

Він зазначив, що за наявною інформацією, терористична ПВК Вагнера продовжує діяти в Африці.

Столтенберг додав, що хоча небагато вагнерівців вирушило до Білорусі, деякі з бойовиків продовжують перебувати в Україні, проте "не на лініях фронту".

"Я вважаю, що ще занадто рано робити остаточні висновки" щодо наслідків останніх подій для "Вагнера", – підсумував він.

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