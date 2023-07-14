ПВК Вагнера не бере участі в бойових діях в Україні – Пентагон

Американські військові наголошують на припиненні активності підрозділів терористичної організації Група Вагнера на фронті в Україні. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пет Райдер, передає Голос Америки.

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"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили Вагнера брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", – сказав Райдер.

23 червня 2023 року ватажок вагнерівців Пригожин оголосив "похід" на Москву, але наступного дня домовився з владою РФ і відвів війська. Кремль повідомив, що Пригожин поїде до Білорусі, а справу проти нього закрили.

5 липня генсек НАТО повідомив, що деякі вагнерівці перебувають в Україні, але не на передовій.

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