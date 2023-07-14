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ПВК Вагнера не бере участі в бойових діях в Україні – Пентагон

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 07:21
ПВК Вагнера не бере участі в бойових діях в Україні – Пентагон - Фото
Пет Райдер (Фото - Pentagon / Alexander Kubitza)

Американські військові наголошують на припиненні активності підрозділів терористичної організації Група Вагнера на фронті в Україні. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал ВПС США Пет Райдер, передає Голос Америки.

"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили Вагнера брали якусь значну участь у підтримці бойових операцій в Україні", – сказав Райдер.

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Наталія Медведєва
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