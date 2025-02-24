CNN: США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение о редкоземельных металлах
Соединенные Штаты выступают против, чтобы в соглашении с Украиной о редкоземельных металлах содержались гарантии безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника в Украине, знакомого с ходом переговоров.
По его словам, окончательный проект американо-украинского соглашения по ресурсам был представлен Вашингтону, и он сосредотачивается на структуре фонда развития Украины, оставляя проблемные технические детали, включая гарантии безопасности для дальнейших обсуждений.
Собеседник отметил, что "американская сторона очень противится включению гарантий безопасности", и Киев надеется, что это может быть обсуждено на будущей встрече президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"С нашей стороны все готово. Мы доработали проект. Мы сделали все возможное, чтобы условия были приемлемыми. Как следствие, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как это будет работать", – уточнил собеседник.
Он добавил, что "наиболее проблемные моменты вне проекта, но американская сторона очень противится включению в документ гарантий безопасности".
"Мы ждем ответа американской стороны", – резюмировал собеседник.
Ранее в этот же день вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что почти все ключевые детали будущего соглашения согласованы.
- 12 февраля 2025 года Зеленский заявил, что соглашение о редкоземельных металлах должно быть взаимовыгодным.
- 18 февраля были опубликованы детали проекта соглашения о редкоземельных металлах, которым США хотят компенсировать расходы на помощь Украине.
- После встречи Зеленского и Бессента Трамп пожаловался на украинского лидера – тот якобы спал во время приезда министра финансов США.
- 22 февраля Бессент вскрыл детали соглашения о редкоземельных металлах. По его словам, доходы Украины от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов будут направляться в специальный фонд, ориентированный на долгосрочную реконструкцию и развитие Украины.