CNN: США не хотят включать гарантии безопасности в соглашение о редкоземельных металлах

Флаги США и Украины (Иллюстративное фото: EPA)

Соединенные Штаты выступают против, чтобы в соглашении с Украиной о редкоземельных металлах содержались гарантии безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного собеседника в Украине, знакомого с ходом переговоров.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, окончательный проект американо-украинского соглашения по ресурсам был представлен Вашингтону, и он сосредотачивается на структуре фонда развития Украины, оставляя проблемные технические детали, включая гарантии безопасности для дальнейших обсуждений.

Собеседник отметил, что "американская сторона очень противится включению гарантий безопасности", и Киев надеется, что это может быть обсуждено на будущей встрече президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"С нашей стороны все готово. Мы доработали проект. Мы сделали все возможное, чтобы условия были приемлемыми. Как следствие, это рамочное соглашение о том, как создать фонд восстановления Украины. Предусмотрено отдельное соглашение о том, как это будет работать", – уточнил собеседник.

Он добавил, что "наиболее проблемные моменты вне проекта, но американская сторона очень противится включению в документ гарантий безопасности".

"Мы ждем ответа американской стороны", – резюмировал собеседник.

Ранее в этот же день вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины – министр юстиции Ольга Стефанишина заявила, что почти все ключевые детали будущего соглашения согласованы.