CNN: США не хочуть включати гарантії безпеки в угоду про рідкісноземельні метали

Прапори США і України (Ілюстративне фото: EPA)

Сполучені Штати виступають проти, щоб в угоді з Україною щодо рідкісноземельних металів містилися гарантії безпеки. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника в Україні, обізнаного з ходом переговорів.

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За його словами, остаточний проєкт американсько-української угоди щодо ресурсів був представлений Вашингтону, і він зосереджується на структурі фонду розвитку України, залишаючи проблемні технічні деталі, включно з гарантіями безпеки, для подальших обговорень.

Співрозмовник наголосив, що "американська сторона дуже опирається включенню гарантій безпеки", і Київ сподівається, що це може бути обговорено на майбутній зустрічі президента США Дональда Трампа з українським колегою Володимиром Зеленським.

"З нашого боку все готово. Ми допрацювали проєкт. Ми зробили все можливе, щоб умови були прийнятними. Як наслідок, це рамкова угода про те, як створити фонд відновлення України. Передбачено окрему угоду про те, як це буде працювати", – уточнив співрозмовник.

Він додав, що "найбільш проблемні моменти поза проєктом, але американська сторона дуже опирається включенню в документ гарантій безпеки".

"Ми чекаємо відповіді американської сторони", – резюмував співрозмовник.

Раніше цього самого дня віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що майже всі ключові деталі майбутньої угоди узгоджені.