Crocus City Hall. США сообщали России место предполагаемого теракта – WP

Crocus City Hall (Фото: EPA)

Правительство США сообщало российским властям об угрозе теракта, а также указывало, что атака может произойти именно на торговый центр Crocus City Hall в Подмосковье. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на анонимных американских чиновников.

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Американские чиновники отметили изданию, что более чем за две недели до события, Москве сообщили, что эта концертная площадка является потенциальной целью террористов.

"Это порождает новые вопросы, почему российские власти не приняли более жесткие меры по защите места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание", – пишет издание.

В статье отмечают, что подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, той ночью помог людям эвакуироваться из здания, в одном из интервью сказал, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.

По данным издания, второй вероятной целью террористов была синагога в Москве. Уже на следующий день после предупреждения, ФСБ РФ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.

"Высокая степень конкретизации предупреждения подчеркивает уверенность Вашингтона в том, что "Исламское государство" готовило нападение, которое угрожало большому количеству гражданских лиц, и прямо противоречит утверждению Москвы о том, что предупреждения США были слишком общими, чтобы помочь предотвратить нападение", – написало издание.

22 марта в России началась стрельба в подмосковном торговом центре Crocus City Hall.

МИД Украины отверг обвинения Кремля в якобы причастности Украины к теракту в России.

23 марта Центр противодействия дезинформации предположил, что теракт в России может быть операцией российских спецслужб, чтобы обвинить Украину и получить повод для новой волны мобилизации в России.

24 марта Совет национальной безопасности США отверг попытки России привязать Украину к теракту в концертном зале Crocus City Hall.

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