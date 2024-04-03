Crocus City Hall. США повідомляли Росії місце ймовірного теракту – WP
Уряд США повідомляв російську владу про загрозу теракту, а також вказував, що атака може відбутися саме на торговельний центр Crocus City Hall у Підмосков'ї. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на анонімних американських чиновників.
Американські чиновники зазначили виданню, що більш як за два тижні до події Москві повідомили, що цей концертний майданчик є потенційною ціллю терористів.
"Це породжує нові питання, чому російська влада не вжила жорсткіших заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю", – пише видання.
У статті зазначили, що підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі, в одному з інтерв'ю сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.
За даними видання, другою ймовірною ціллю терористів була синагога в Москві. Уже наступного дня після попередження, ФСБ РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.
"Високий ступінь конкретизації попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що "Ісламська держава" готувала напад, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти нападу", – написало видання.
- 22 березня у Росії почалася стрілянина у підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall.
- МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту в Росії.
- 23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.
- 24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.
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