Crocus City Hall. США повідомляли Росії місце ймовірного теракту – WP

Crocus City Hall (Фото: EPA)

Уряд США повідомляв російську владу про загрозу теракту, а також вказував, що атака може відбутися саме на торговельний центр Crocus City Hall у Підмосков'ї. Про це повідомило видання The Washington Post із посиланням на анонімних американських чиновників.

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Американські чиновники зазначили виданню, що більш як за два тижні до події Москві повідомили, що цей концертний майданчик є потенційною ціллю терористів.

"Це породжує нові питання, чому російська влада не вжила жорсткіших заходів щодо захисту місця, де бойовики вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю", – пише видання.

У статті зазначили, що підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі, в одному з інтерв'ю сказав, що співробітників попереджали про можливість теракту.

За даними видання, другою ймовірною ціллю терористів була синагога в Москві. Уже наступного дня після попередження, ФСБ РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві.

"Високий ступінь конкретизації попередження підкреслює впевненість Вашингтона в тому, що "Ісламська держава" готувала напад, який загрожував великій кількості цивільних осіб, і прямо суперечить твердженням Москви про те, що попередження США були занадто загальними, щоб допомогти запобігти нападу", – написало видання.

22 березня у Росії почалася стрілянина у підмосковному торговельному центрі Crocus City Hall.

МЗС України відкинуло звинувачення Кремля у нібито причетності України до теракту в Росії.

23 березня Центр протидії дезінформації припустив, що теракт у Росії може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації у Росії.

24 березня Рада національної безпеки США відкинула спроби Росії прив'язати Україну до теракту в концертному залі Crocus City Hall.

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