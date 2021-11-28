Дача с Зеленским и Ермаком. Ткач пишет – не сбившую дрон охрану уволили. УГО отрицает

Управление государственной охраны опровергло сообщение журналиста Михаила Ткача о том, что из УГО якобы были уволены сотрудники, которые не сбили дрон журналистов над госдачей Синегора, когда там были президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрея Ермак. Опровержение появилось в Facebook УГО.

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27 ноября в подкасте "Проклятые вопросы" журналист Михаил Ткач сказал: "Я знаю, что уволили сотрудников УГО, которые не сбили наш дрон, когда мы взлетали над Синегорой".

28 ноября УГО опубликовало ответ. "Официально сообщаем, что все военнослужащие Управления государственной охраны Украины продолжают выполнять служебные обязанности и обеспечивать безопасность лиц и объектов, в отношении которых осуществляется государственная охрана", – сказано в опровержении.

24 ноября 2021 года появилось расследование Украинской правды, согласно которому Ермак отпраздновал свое 50-летие в госрезиденции Синегора в Карпатах. Для транспортировки гостей, согласно информации журналистов, были задействованы вертолеты ГСЧС.

26 ноября во время пресс-конференции Зеленский подтвердил, что он действительно на прошлых выходных летал на вертолетах ГСЧС и Минобороны в Синегору с семьей и главой ОПУ.

Сергей Бережной

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