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Данилов: Наступление ВСУ идет успешно в беспрецедентных условиях. Армия делает невозможное

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2023, 12:27
Данилов: Наступление ВСУ идет успешно в беспрецедентных условиях. Армия делает невозможное - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины идет успешно в "беспрецедентных условиях". Об этом он написал в Facebook.

По его словам, в ходе активных боевых действий ВСУ "делают невозможное, ломая все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн". 

"Силы обороны успешно выполняют задачи наступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", — заявил Данилов.

Он отметил, что одновременно приоритетом является жизнь воинов, а поэтому потери ВСУ в наступлении гораздо ниже, чем у россиян. 

"Но чудо украинской устойчивости требует постоянной и значительно большей поставки вооружения. Этот вопрос – один из главных на заседаниях Ставки, усилий президента и правительства", — резюмировал секретарь СНБО.

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Дмитрий Гриниченко
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