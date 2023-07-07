Данилов: Наступление ВСУ идет успешно в беспрецедентных условиях. Армия делает невозможное

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что наступление Вооруженных Сил Украины идет успешно в "беспрецедентных условиях". Об этом он написал в Facebook.

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По его словам, в ходе активных боевых действий ВСУ "делают невозможное, ломая все устоявшиеся теории и практики ведения современных войн".

"Силы обороны успешно выполняют задачи наступления в условиях равенства или даже численного меньшинства задействованных сил и средств. Реализуют задачи без преимущества в воздухе. Случай беспрецедентного характера", — заявил Данилов.

Он отметил, что одновременно приоритетом является жизнь воинов, а поэтому потери ВСУ в наступлении гораздо ниже, чем у россиян.

"Но чудо украинской устойчивости требует постоянной и значительно большей поставки вооружения. Этот вопрос – один из главных на заседаниях Ставки, усилий президента и правительства", — резюмировал секретарь СНБО.

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