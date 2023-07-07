Данілов: Наступ ЗСУ триває успішно в безпрецедентних умовах. Армія робить неможливе

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наступ Збройних Сил України відбувається успішно в "безпрецедентних умовах". Про це він написав у Facebook.

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За його словами, під час активних бойових дій ЗСУ "роблять неможливе, ламаючи всі усталені теорії та практики ведення сучасних воєн".

"Сили оборони успішно виконують завдання наступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру", — заявив Данілов.

Він зазначив, що одночасно пріоритетом є життя воїнів, а тому втрати ЗСУ у наступі набагато нижчі, ніж у росіян.

"Але диво української стійкості вимагає постійного та значно більшого постачання озброєння. Це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду", — резюмував секретар РНБО.

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