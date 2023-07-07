Данілов: Наступ ЗСУ триває успішно в безпрецедентних умовах. Армія робить неможливе
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що наступ Збройних Сил України відбувається успішно в "безпрецедентних умовах". Про це він написав у Facebook.
За його словами, під час активних бойових дій ЗСУ "роблять неможливе, ламаючи всі усталені теорії та практики ведення сучасних воєн".
"Сили оборони успішно виконують завдання наступу в умовах рівності або навіть чисельної меншості задіяних сил і засобів. Реалізують завдання без переваги у повітрі. Випадок безпрецедентного характеру", — заявив Данілов.
Він зазначив, що одночасно пріоритетом є життя воїнів, а тому втрати ЗСУ у наступі набагато нижчі, ніж у росіян.
"Але диво української стійкості вимагає постійного та значно більшого постачання озброєння. Це питання – одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду", — резюмував секретар РНБО.
- Учора в Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили атаки РФ під Бахмутом та наступають на півдні і півночі від міста.
- Також генерал Тарнавський поінформував, що Сили оборони продовжують просуватися вперед та звільняти українські території на Таврійському напрямку, за добу знищили 47 одиниць техніки ворога.
- На думку військового аналітика полковника Черника, контрнаступ ЗСУ відбуватиметься за сценарієм операції зі звільнення Херсона, без "блискавичності".
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