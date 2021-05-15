Данилов не исключает возможности обмена Медведчука на политзаключенных Кремля

Если одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, признают виновным, то его могут обменять на украинцев, заключенных в тюрьмах России. Такую возможность в эфире программы Свобода слова Савика Шустера допустил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах, Данилов уточнил, что решение об обмене принимает президент Украины: "Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем".

Владислав Сердюк

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