Данилов не исключает возможности обмена Медведчука на политзаключенных Кремля
15.05.2021, 10:48
Алексей Данилов (скриншот видео Shuster online, YouTube)
Если одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму, признают виновным, то его могут обменять на украинцев, заключенных в тюрьмах России. Такую возможность в эфире программы Свобода слова Савика Шустера допустил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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Отвечая на вопрос, возможен ли обмен Медведчука на украинцев, которых удерживают в российских тюрьмах, Данилов уточнил, что решение об обмене принимает президент Украины: "Я думаю, если будет такая возможность, мы с удовольствием это сделаем".
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис ОПЗЖ: его с соратником-нардепом по ОПЗЖ Тарасом Козаком подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в украинском Крыму. По данным СБУ, Козак находится в РФ.
- По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- Также в СБУ говорят, что Медведчук направлял Козаку в РФ секретные данные о расположении военных ВСУ. К уголовному делу относится создание организации Проминь: она якобы должна была вербовать украинцев в интересах РФ.
- 12 мая Медведчук пришел в Офис генпрокурора и заявил, что готов к аресту. 13 мая его отправили под домашний арест.
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