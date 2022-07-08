Данилов о компромиссах по возвращению Крыма: Они могут быть, но есть предел
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность компромиссов насчет возвращения оккупированного Крыма. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.
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По его словам, в вопросе Крыма "может быть какой-то компромисс, но должна быть какой-то предел", отвечая на вопрос о возможном "общем использовании" полуострова в "переходный период" или создании там крымско-татарской автономии.
"Может быть компромисс по Калининграду, можем вспомнить Дальний Восток, Курильские острова. Если у кого-то есть желание сделать большое передел, то это приведет к развалу России, который я уже прогнозировал", — сказал Данилов.
Он отметил, что история показывает, что захватчики всегда теряют порабощенные земли. Секретарь СНБО также подчеркнул, что у крымских татар "должен быть свой дом", отвечая на вопрос о возможной крымско-татарской автономии в Крыму.
- 21 апреля Алексей Данилов сказал, что ВСУ ударят по Крымскому мосту, который Россия использует для подвоза подкреплений, "как только появится возможность".
- Бывший командующий силами США и НАТО в Европе генерал Филип Бридлав заявил, что Крымский мост – это "законная цель" для Украины, и ВСУ могли бы ударить по нему недавно поставленными ракетами Harpoon.
- Министр обороны Алексей Резников заявлял, что оружие, переданное Западом украинской армии, поможет вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.
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