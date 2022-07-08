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Данилов о компромиссах по возвращению Крыма: Они могут быть, но есть предел

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2022, 18:50
Данилов о компромиссах по возвращению Крыма: Они могут быть, но есть предел - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность компромиссов насчет возвращения оккупированного Крыма. Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.  

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По его словам, в вопросе Крыма "может быть какой-то компромисс, но должна быть какой-то предел", отвечая на вопрос о возможном "общем использовании" полуострова в "переходный период" или создании там крымско-татарской автономии. 

"Может быть компромисс по Калининграду, можем вспомнить Дальний Восток, Курильские острова. Если у кого-то есть желание сделать большое передел, то это приведет к развалу России, который я уже прогнозировал", — сказал Данилов. 

Он отметил, что история показывает, что захватчики всегда теряют порабощенные земли. Секретарь СНБО также подчеркнул, что у крымских татар "должен быть свой дом", отвечая на вопрос о возможной крымско-татарской автономии в Крыму.

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Дмитрий Гриниченко
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