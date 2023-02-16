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Данилов о Молдове: Путин мог отправить кадыровца, который должен был убить Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
16.02.2023, 10:51
Данилов о Молдове: Путин мог отправить кадыровца, который должен был убить Зеленского - Фото
Даниил Мартынов и Рамзан Кадыров (Фото: ресурс оккупантов)

Российский диктатор Владимир Путин мог отправить в Молдову кадыровца Даниила Мартынова, который должен был убить президента Владимира Зеленского в начале большой войны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, территория Молдовы разделена на две части из-за России еще с 1990-х годов. 

"Этот вопрос не решен до сих пор. У Путина два плана: Первый — Беларусь, где он сосредотачивает войска, чтобы отвлекать нас, а вторая точка — это Молдова, с котором мы граничим. Задача России — делать на наших границах точки опасности", — сказал Данилов.

Он отметил, что россияне отправили в Турцию Даниила Мартынова, который был командирован гауляйтером временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия Рамзаном Кадыровым в Украину после 24 февраля, чтобы убить Зеленского.

Секретарь СНБО заявил, что Мартынов мог принять участие в начале волнений или попытках ликвидации руководства Молдовы, так как он является специалистом в подобных операциях. 

Читайте также: Санду: Кремль хочет использовать Молдову в войне против Украины, это не увенчается успехом

Дмитро Гриниченко
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Рамзан Кадыров Владимир Зеленский война владимир путин Молдова Алексей Данилов
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