Данилов о Молдове: Путин мог отправить кадыровца, который должен был убить Зеленского

Российский диктатор Владимир Путин мог отправить в Молдову кадыровца Даниила Мартынова, который должен был убить президента Владимира Зеленского в начале большой войны. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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По его словам, территория Молдовы разделена на две части из-за России еще с 1990-х годов.

"Этот вопрос не решен до сих пор. У Путина два плана: Первый — Беларусь, где он сосредотачивает войска, чтобы отвлекать нас, а вторая точка — это Молдова, с котором мы граничим. Задача России — делать на наших границах точки опасности", — сказал Данилов.

Он отметил, что россияне отправили в Турцию Даниила Мартынова, который был командирован гауляйтером временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия Рамзаном Кадыровым в Украину после 24 февраля, чтобы убить Зеленского.

Секретарь СНБО заявил, что Мартынов мог принять участие в начале волнений или попытках ликвидации руководства Молдовы, так как он является специалистом в подобных операциях.

9 февраля президент Владимир Зеленский в выступлении в Евросовете сообщил, что украинская разведка перехватила план России по "установлению контроля" над Молдовой и что он предупредил об этом президента Майю Санду.

В Молдове подтвердили, что действительно получили такую информацию.

10 февраля правительство Молдовы ушло в отставку.

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Дмитро Гриниченко

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