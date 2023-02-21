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Данилов о новой Ставке: Обсуждалось "большое наступление" РФ, шансов победить у них ноль

Цей матеріал також доступний українською
21.02.2023, 20:21
Данилов о новой Ставке: Обсуждалось
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Сегодня, 21 февраля, президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, в ходе которого обсуждалось в том числе возможное новое масштабное наступление РФ. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасноти и обороны Алексей Данилов в ходе телемарафона.

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У Данилова спросили, изменилось ли что-то в планах россиян совершить "большое наступление".

"Словосочетание "большое [наступление]", как они хотели, оно погасло. "Большое наступление" по их замыслу продолжается уже 8-10 дней. Никаких успехов у них нет. Сегодня есть пять направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы мужественно обороняют страну", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что на сегодняшнем заседании Ставки проговаривался этот вопрос.

"Понимаем, что происходит. Отпор обязательно будет дан агрессору, шансов победить у них ноль", – заявил секретарь СНБО.

Комментируя будущее контрнаступление украинских сил, Данилов сказал, что это произойдет тогда, когда на Ставке будет принято соответствующее решение – на основании докладов военнослужащих, разведки и всех представителей секрета безопасности и обороны.

"Решение о том, когда проводить наступление на том или ином направлении, будет принимать Ставка верховного главнокомандующего. Именно так решаются государственные дела в нашей стране", – отметил Данилов.

Он также сообщил, что заседания Ставки сейчас проводятся практически ежедневно.

  • 14 февраля глава Пентагона Остин сказал, что США не видят подготовки масштабного наступления РФ, но позаботятся о защите Украины. Генсек НАТО Столтенберг тем временем отмечает, что прогнозируемое наступление РФ уже наблюдается.
  • 15 февраля министр обороны Резников заявил, что у ВСУ хватит боеприпасов для отражения наступления России, и "ситуация не критичная".

Читайте также: Резников: Ожидаемое всеми российское наступление все еще может произойти

Оксана Житнюк
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ставка Алексей Данилов война
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