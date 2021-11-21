Данилов о стягивании войск РФ: Пытаются обострить ситуацию перед предстоящими переговорами
Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью для поднятия ставок на предстоящих переговорах и поэтому, в частности стягивает свои войска у границ Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи с делегацией Сената США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и мире, особое внимание уделив вопросу скопления войск РФ на украинской границе.
"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров", – сказал секретарь СНБО.
По мнению Данилова, недавние действия России, в частности, публикация министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что "никаких правил для них уже не существует".
Секретарь СНБО заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.
Как он подчеркнул, российское руководство понимает только язык силы, поэтому для Украины важна поддержка настоящих партнеров, среди которых прежде всего США, Канада и Великобритания.
- С конца октября 2021-го ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины.
- В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- Начальник военной разведки Кирилл Буданов заявил, что РФ может готовить новое полномасштабное нападение на конец января – начало февраля. Он призвал США прямо сейчас увеличить военную помощь Украине.
- В РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, но не исключают "провокации".
Читайте также: "Это не блеф". Разведка США предупреждает о возможном скором вторжении РФ в Украину – NYT
Комментарии