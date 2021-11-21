Данилов о стягивании войск РФ: Пытаются обострить ситуацию перед предстоящими переговорами

Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью для поднятия ставок на предстоящих переговорах и поэтому, в частности стягивает свои войска у границ Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи с делегацией Сената США.

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Стороны обсудили текущую ситуацию в Украине и мире, особое внимание уделив вопросу скопления войск РФ на украинской границе.

"Стягивая войска к украинской границе, Россия пытается максимально обострить ситуацию с безопасностью в регионе для поднятия ставок за столом предстоящих переговоров", – сказал секретарь СНБО.

По мнению Данилова, недавние действия России, в частности, публикация министром иностранных дел РФ чувствительных дипломатических документов в СМИ, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках говорят о том, что "никаких правил для них уже не существует".

Секретарь СНБО заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 года и сможет дать адекватный ответ агрессору.

Как он подчеркнул, российское руководство понимает только язык силы, поэтому для Украины важна поддержка настоящих партнеров, среди которых прежде всего США, Канада и Великобритания.

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Наталия Медведева

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