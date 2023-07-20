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Данилов пообещал много неприятных сюрпризов для России от флота дронов

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 16:36
Данилов пообещал много неприятных сюрпризов для России от флота дронов - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россию ждут много сюрпризов от украинского флота дронов. Об этом Данилов написал в Facebook.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ответ Украины на ракетные обстрелы мирных городов и убийство гражданских один – это увеличение количества и масштабов ударов Сил обороны Украины по оккупационным войскам.

"Украина уже давно собрала в кучу все "красные линии" Путина, свила с них веревку, на которой повесит российский имперский труп", – написал Данилов.

Он заявил, что попытки запугать украинцев имеют противоположный эффект и ведут к катастрофическим последствиям для России.

"Оккупантов ожидает много неприятных сюрпризов и приветов – не только от армии дронов, но и от флота дронов", – пообещал секретарь СНБО.

По неофициальным данным, удар по Крымскому мосту 17 июля 2023 года был нанесен надводными дронами.

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  • Последние три дня российские оккупанты массированно обстреливают Одессу и другие украинские города. 18 июля враг запустил шесть "Калибров" и 36 ударных дронов Shahed-136, 19 июля – 16 "Калибров", восемь ракет Х-22, шесть ракет "Оникс", одну Х-95 и 32 "шахеда", 20 июля россияне атаковали Украину семью "Ониксами", четырьмя Х-22, тремя "Калибрами", пятью ракетами "Искандер-К" и 19 иранскими дронами.

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Наталья Медведева
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