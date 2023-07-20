Данілов пообіцяв багато неприємних сюрпризів для Росії від флоту дронів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що на Росію чекають багато сюрпризів від українського флоту дронів. Про це Данілов написав у Facebook.

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Секретар РНБО підкреслив, що відповідь України на ракетні обстріли мирних міст та вбивство цивільних одна – це збільшення кількості та масштабів ударів Сил оборони України по окупаційних військах.

"Україна вже давно зібрала до купи всі "червоні лінії" Путіна, звила з них мотузку, на якій повісить російський імперський труп", – написав Данілов.

Він заявив, що спроби залякати українців мають протилежний ефект та ведуть до катастрофічних наслідків для Росії.

"Окупантів очікує багато неприємних сюрпризів і привітів – не тільки від армії дронів, але й від флоту дронів", – пообіцяв секретар РНБО.

За неофіційними даними, удару по Кримському мосту 17 липня 2023 року було завдано надводними дронами.

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Останні три дні російські окупанти масово обстрілюють Одесу та інші українські міста. 18 липня ворог запустив шість "Калібрів" та 36 ударних дронів Shahed-136, 19 липня – 16 "Калібрів", вісім ракет Х-22, шість ракет "Онікс", одну Х-95 і 32 "шахеди", 20 липня росіяни атакували Україну сімома "Оніксами", чотирма Х-22, трьома "Калібрами", п'ятьма ракетами "Іскандер-К" та 19 іранськими дронами.

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