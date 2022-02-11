UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов о морской блокаде: Есть предостережения по судам с углем, но сейчас проблемы нет

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2022, 20:31
Данилов о морской блокаде: Есть предостережения по судам с углем, но сейчас проблемы нет - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

На сегодняшний день Украине доступны все порты в Черном и Азовском морях. Есть предостережения по проходу больших судов с углем, но пока что такой проблемы нет. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в Харькове.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране – речь идет как об Азовском, так и Черном морях. У нас есть некоторые предостережения по поводу прохода больших кораблей, панамаксов, которые везут нам уголь", – сказал Данилов, подчеркнув, что в докладе на заседании по данной ситуации было озвучено, что на сегодняшний день таких проблем нет.

Данилов заявил, что в случае необходимости, если Россия будет дальше продвигаться на украинскую территорию, санкции против РФ со стороны партнеров будут мгновенными и "очень-очень мощными".

Секретарь СНБО не ответил на вопрос, будет ли на фоне рисков для морского судоходства увеличено количество военных кораблей в акваториях морей в ближайшие недели.

Он напомнил, что в Черном море постоянно находятся корабли, имеющие отношение к странам-членам НАТО. Также он сказал, что Украина в прошлом году приняла программу восстановления военно-морского флота, в чем помогают Великобритания и США. Часть кораблей от партнеров, по его словам, уже получена, но "не такая большая, как хотелось бы". Он анонсировал, что большую часть этих кораблей Украина получит в этом году, и они оборудованы элементами защиты и нападения на случай необходимости. Количество он не озвучил: "Их будет… Не могу сказать, что достаточно, но они начнут по крайней мере уже быть".

Данилов также сообщил, что следующее заседание СНБО тоже будет выездным, не уточнив, где именно и когда оно состоится.

Читайте также: Россия перекрыла для Украины часть Черного и Азовского морей. Цена провокации – до $1 млрд

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
снбо черное море азовское море блокада Алексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 