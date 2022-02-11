Данилов о морской блокаде: Есть предостережения по судам с углем, но сейчас проблемы нет

На сегодняшний день Украине доступны все порты в Черном и Азовском морях. Есть предостережения по проходу больших судов с углем, но пока что такой проблемы нет. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в Харькове.

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"У нас на сегодняшний день есть свободный доступ ко всем портам, которые есть в нашей стране – речь идет как об Азовском, так и Черном морях. У нас есть некоторые предостережения по поводу прохода больших кораблей, панамаксов, которые везут нам уголь", – сказал Данилов, подчеркнув, что в докладе на заседании по данной ситуации было озвучено, что на сегодняшний день таких проблем нет.

Данилов заявил, что в случае необходимости, если Россия будет дальше продвигаться на украинскую территорию, санкции против РФ со стороны партнеров будут мгновенными и "очень-очень мощными".

Секретарь СНБО не ответил на вопрос, будет ли на фоне рисков для морского судоходства увеличено количество военных кораблей в акваториях морей в ближайшие недели.

Он напомнил, что в Черном море постоянно находятся корабли, имеющие отношение к странам-членам НАТО. Также он сказал, что Украина в прошлом году приняла программу восстановления военно-морского флота, в чем помогают Великобритания и США. Часть кораблей от партнеров, по его словам, уже получена, но "не такая большая, как хотелось бы". Он анонсировал, что большую часть этих кораблей Украина получит в этом году, и они оборудованы элементами защиты и нападения на случай необходимости. Количество он не озвучил: "Их будет… Не могу сказать, что достаточно, но они начнут по крайней мере уже быть".

Данилов также сообщил, что следующее заседание СНБО тоже будет выездным, не уточнив, где именно и когда оно состоится.

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Оксана Житнюк

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