Данилюк: Влияние Коломойского на ситуацию в Украине слабеет

Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Данилюк на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется президент Зеленский", которая состоялась в Берлине, сообщает Укринформ.

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - подчеркнул Данилюк.

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Он считает, что многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".

Справка. 27 сентября 2019 года Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО. Причинами этого он назвал ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка и "непростые отношения" с Богданом. Зеленский принял отставку и 3 октября назначил нового секретаря СНБО. Данилюк заявил, что "Богдан должен уйти в отставку".

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