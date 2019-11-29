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Данилюк: Влияние Коломойского на ситуацию в Украине слабеет

Данилюк: Влияние Коломойского на ситуацию в Украине слабеет - Фото
Александр Данилюк (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.11.2019, 07:15

Многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние, убежден экс-секретарь СНБО

Влияние олигарха Игоря Коломойского на руководство Украины постоянно уменьшается. Об этом заявил бывший секретарь СНБО Александр Данилюк на дискуссии "Украина после выборов: куда направляется президент Зеленский", которая состоялась в Берлине, сообщает Укринформ.

"Мое четкое убеждение, что влияние Коломойского - не на Зеленского, а на ситуацию в стране, я так на это смотрю - значительно уменьшилось. Я это вижу", - подчеркнул Данилюк.

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Он считает, что многочисленные интервью и комментарии олигарха подтверждают, что он теряет влияние - и "этот процесс будет только усиливаться".

Справка. 27 сентября 2019 года Данилюк подал в отставку с поста секретаря СНБО. Причинами этого он назвал ситуацию с возможной отменой национализации ПриватБанка и "непростые отношения" с Богданом. Зеленский принял отставку и 3 октября назначил нового секретаря СНБО. Данилюк заявил, что "Богдан должен уйти в отставку".

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Владимир Зеленский Александр Данилюк игорь коломойский
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