Дания обеспечит ВСУ спутниковой связью для противодействия России

Министерство обороны страны подчеркивает, что это решение может иметь решающее значение для проведения военных операций

Украинские военные (Иллюстративное фото: Олег Пальчук)

Дания приняла решение о предоставлении Вооруженным Силам Украины услуг спутниковой связи для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Услуга предоставляется через Европейское оборонное агентство на безвозмездной основе.

"Я горжусь тем, что Дания вносит свой вклад в космическую оборону Украины. Космос – это сфера, которая все больше нуждается во внимании оборонной политики. Существует огромный потенциал в космических решениях, которые могут внести вклад как в украинскую, так и в датскую и европейскую оборону", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

В Минобороны страны отметили, что услуга расширяет доступ Украины к безопасной и стабильной спутниковой связи.

"Терминалы обеспечат надежное и безопасное соединение, что может иметь решающее значение для проведения военных операций", – подчеркнули в ведомстве.

Европейское оборонное агентство ожидает, что пример Дании побудит другие страны Европейского Союза оказать Украине аналогичную помощь.