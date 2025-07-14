Дания обеспечит ВСУ спутниковой связью для противодействия России
Дания приняла решение о предоставлении Вооруженным Силам Украины услуг спутниковой связи для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает Министерство обороны Дании.
Услуга предоставляется через Европейское оборонное агентство на безвозмездной основе.
"Я горжусь тем, что Дания вносит свой вклад в космическую оборону Украины. Космос – это сфера, которая все больше нуждается во внимании оборонной политики. Существует огромный потенциал в космических решениях, которые могут внести вклад как в украинскую, так и в датскую и европейскую оборону", – заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.
В Минобороны страны отметили, что услуга расширяет доступ Украины к безопасной и стабильной спутниковой связи.
"Терминалы обеспечат надежное и безопасное соединение, что может иметь решающее значение для проведения военных операций", – подчеркнули в ведомстве.
Европейское оборонное агентство ожидает, что пример Дании побудит другие страны Европейского Союза оказать Украине аналогичную помощь.
- 9 марта 2025 года Маск заявил, что "бросил вызов" Путину, передав Украине Starlink, и утверждал, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит спутниковую связь.
- Министр иностранных дел Польши Сикорский ответил ему, что его страна будет искать альтернативу системам Starlink для Украины, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком. В то же время он добавил, что Варшава тратит на связь около $50 млн в год. Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человеком" и добавил, что У Starlink нет аналогов.
- Позже госсекретарь США Рубио заявил, что никто не угрожал отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink. В конце концов Маск сказал, что Starlink никогда не выключит свои терминалы спутниковой связи в Украине.
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