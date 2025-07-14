Данія забезпечить ЗСУ супутниковим зв'язком для протидії Росії
Данія ухвалила рішення про надання Збройним Силам України послуги супутникового зв'язку для боротьби із російською агресією. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.
Послуга надається через Європейське оборонне агентство на безоплатній основі.
"Я пишаюся тим, що Данія робить внесок у космічну оборону України. Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. Існує дуже великий потенціал у космічних рішеннях, які можуть зробити внесок як в українську, так і в данську та європейську оборону", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
У Міноборони країни зазначили, що послуга розширює доступ України до безпечного та стабільного супутникового зв'язку.
"Термінали забезпечать надійне та безпечне з'єднання, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій", – наголосили у відомстві.
Європейське оборонне агентство очікує, що приклад Данії заохотить інші країни Євросоюзу надати аналогічну допомогу Україні.
- 9 березня 2025 року Маск заявив, що "кинув виклик" Путіну, передавши Україні Starlink, і стверджував, що українська лінія фронту зруйнується, якщо він вимкне супутниковий зв'язок.
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський йому відповів, що його країна шукатиме альтернативи системам Starlink для України, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником. Водночас він додав, що Варшава витрачає на зв’язок близько $50 млн на рік. Маск назвав очільника МЗС Польщі "маленькою людиною" і додав, що немає жодної заміни Starlink.
- Згодом держсекретар США Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключити Україну від системи супутникового зв'язку Starlink. Врешті-решт Маск сказав, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали супутникового зв'язку в Україні.
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