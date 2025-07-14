Данія забезпечить ЗСУ супутниковим зв'язком для протидії Росії

Міноборони країни наголошує, що рішення може мати вирішальне значення для проведення військових операцій

Українські військові (Ілюстративне фото: Олег Пальчук)

Данія ухвалила рішення про надання Збройним Силам України послуги супутникового зв'язку для боротьби із російською агресією. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Послуга надається через Європейське оборонне агентство на безоплатній основі.

"Я пишаюся тим, що Данія робить внесок у космічну оборону України. Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги оборонної політики. Існує дуже великий потенціал у космічних рішеннях, які можуть зробити внесок як в українську, так і в данську та європейську оборону", – заявив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

У Міноборони країни зазначили, що послуга розширює доступ України до безпечного та стабільного супутникового зв'язку.

"Термінали забезпечать надійне та безпечне з'єднання, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій", – наголосили у відомстві.

Європейське оборонне агентство очікує, що приклад Данії заохотить інші країни Євросоюзу надати аналогічну допомогу Україні.