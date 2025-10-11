Дания закупает 16 новых истребителей F-35
Дания инвестирует $8,5 миллиарда в оборонный потенциал, включая усиление присутствия в Гренландии и закупку 16 новых истребителей F-35. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на пресс-релиз министерства обороны.
Отмечается, что план также охватывает закупку двух арктических патрульных кораблей, морского патрульного самолета, новых беспилотников и подводного кабеля в Северной Атлантике.
Также будет построена штаб-квартира Объединенного арктического командования в Нууке, а в Гренландии создадут отдельное военное подразделение.
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что его стране нужно большее присутствие в Гренландии "для обеспечения соблюдения суверенитета", с большим количеством учений и лучшим наблюдением.
Издание пишет, что меры принимаются на фоне активизации интереса к Арктике, где Россия наращивает военное присутствие, а президент США Дональд Трамп стремится контролировать Гренландию.
- 3 октября руководитель датской Службы военной разведки Томас Аренкиль заявил, что в Дании видят угрозу диверсий, в частности против Вооруженных сил страны.
