Данія закуповує 16 нових винищувачів F-35
Данія інвестує $8,5 мільярда в оборонний потенціал, включно з посиленням присутності в Гренландії та закупівлею 16 нових винищувачів F-35. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на пресреліз міністерства оборони.
Зазначається, що план також охоплює закупівлю двох арктичних патрульних кораблів, морського патрульного літака, нових безпілотників і підводного кабелю в Північній Атлантиці.
Також буде побудовано штаб-квартиру Об'єднаного арктичного командування в Нууку, а в Гренландії створять окремий військовий підрозділ.
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країні потрібна більша присутність у Гренландії "для забезпечення дотримання суверенітету", з більшою кількістю навчань і кращим спостереженням.
Видання пише, що заходи вживаються на тлі активізації інтересу до Арктики, де Росія нарощує військову присутність, а президент США Дональд Трамп прагне контролювати Гренландію.
- 3 жовтня керівник данської Служби військової розвідки Томас Аренкіль заявив, що у Данії бачать загрозу диверсій, зокрема проти Збройних сил країни.
