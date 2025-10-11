Данія закуповує 16 нових винищувачів F-35

Данія посилює оборону зокрема в Гренландії, через те, що Росія нарощує військову присутність в Арктиці

Винищувач F-35 (Фото: EPA)

Данія інвестує $8,5 мільярда в оборонний потенціал, включно з посиленням присутності в Гренландії та закупівлею 16 нових винищувачів F-35. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на пресреліз міністерства оборони.

Зазначається, що план також охоплює закупівлю двох арктичних патрульних кораблів, морського патрульного літака, нових безпілотників і підводного кабелю в Північній Атлантиці.

Також буде побудовано штаб-квартиру Об'єднаного арктичного командування в Нууку, а в Гренландії створять окремий військовий підрозділ.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що його країні потрібна більша присутність у Гренландії "для забезпечення дотримання суверенітету", з більшою кількістю навчань і кращим спостереженням.

Видання пише, що заходи вживаються на тлі активізації інтересу до Арктики, де Росія нарощує військову присутність, а президент США Дональд Трамп прагне контролювати Гренландію.