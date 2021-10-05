Данные Pandora Papers не подорвут диалог Вашингтона и Киева – Белый дом

Данные Pandora Papers не повлияют на диалог США со стратегическими партнерами, включая Украину. Об этом вчера, 4 октября, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не сказала бы, что что-то изменится", – ответила Псаки на вопрос, не подорвет ли офшорный скандал доверие между Вашингтоном и Киевом из-за информации о вовлеченности в него президента Владимира Зеленского.

Псаки подчеркнула, что обязательства президента США Джо Байдена заключаются в обеспечении дополнительной прозрачности американской и международной финансовых систем. Во внешней политике Байден сосредоточил внимание на уравнивании правил игры и уменьшении коррупции, и хочет убедиться, что "мы действуем как скоординированное международное сообщество".

Офшорный скандал делает еще более важным включение этих вопросов в международную повестку, считают в Белом доме.

Читайте также: Офшор 95 | Зеленский, Ахметов и Герега – герои мегарасследования Pandora Papers. Что нового мы узнали

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.