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Данные Pandora Papers не подорвут диалог Вашингтона и Киева – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2021, 10:29
Данные Pandora Papers не подорвут диалог Вашингтона и Киева – Белый дом - Фото
Дженнифер Псаки (Фото – Chris Kleponis, EPA)

Данные Pandora Papers не повлияют на диалог США со стратегическими партнерами, включая Украину. Об этом вчера, 4 октября, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

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"Не сказала бы, что что-то изменится", – ответила Псаки на вопрос, не подорвет ли офшорный скандал доверие между Вашингтоном и Киевом из-за информации о вовлеченности в него президента Владимира Зеленского.

Псаки подчеркнула, что обязательства президента США Джо Байдена заключаются в обеспечении дополнительной прозрачности американской и международной финансовых систем. Во внешней политике Байден сосредоточил внимание на уравнивании правил игры и уменьшении коррупции, и хочет убедиться, что "мы действуем как скоординированное международное сообщество".

Офшорный скандал делает еще более важным включение этих вопросов в международную повестку, считают в Белом доме.

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Денис Юдин
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Владимир Зеленский офшор джо байден Дженнифер Псаки Pandora Papers
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