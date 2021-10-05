Данные Pandora Papers не подорвут диалог Вашингтона и Киева – Белый дом
Данные Pandora Papers не повлияют на диалог США со стратегическими партнерами, включая Украину. Об этом вчера, 4 октября, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.
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"Не сказала бы, что что-то изменится", – ответила Псаки на вопрос, не подорвет ли офшорный скандал доверие между Вашингтоном и Киевом из-за информации о вовлеченности в него президента Владимира Зеленского.
Псаки подчеркнула, что обязательства президента США Джо Байдена заключаются в обеспечении дополнительной прозрачности американской и международной финансовых систем. Во внешней политике Байден сосредоточил внимание на уравнивании правил игры и уменьшении коррупции, и хочет убедиться, что "мы действуем как скоординированное международное сообщество".
Офшорный скандал делает еще более важным включение этих вопросов в международную повестку, считают в Белом доме.
- В фильме "Офшор 95", который является частью проекта Pandora Papers, говорится, что офшорная сеть, связанная с Зеленским, могла получать миллионы от компаний бизнесмена Игоря Коломойского через кипрский филиал ПриватБанка, и именно через этот филиал, по версии правоохранителей, олигарх якобы отмывал деньги из банка.
- Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что информация из фильма давно находится в распоряжении НАБУ и "изучается под микроскопом".
- В Офисе президента считают, что в фильме нет ничего компрометирующего.
- НАПК учтет данные Pandora Papers при проверке деклараций Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова.
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