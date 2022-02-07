Давление России ускоряет вступление Украины в НАТО – спикер сейма Литвы

Агрессивные действия России могут в среднесрочной перспективе дать эффект, противоположный желаниям Кремля, и ускорить процесс вступления в НАТО Украины или других стран, например Швеции и Финляндии. Об этом спикер сейма Литовской Республики Виктория Чмилите-Нильсен сказала в интервью ТСН.ua.

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"Никто не может отменить суверенное право Украины свободно выбирать альянсы, оборонный союз, частью которого она хотела бы быть, включая НАТО", – сказала спикер парламента Литвы.

Она считает несомненным, что обещание, данное Украине и Грузии в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, остается в силе. "Оно все еще действует. Это очень важно. И конечно, это право, за которое Украина борется до сих пор", – подчеркивает Чмилите-Нильсен.

"Я также не могу исключить, что путь, который избрала Российская Федерация, ее агрессивные шаги в среднесрочной перспективе могут иметь обратный желаниям Российской Федерации эффект, что ускорит процесс членства Украины или других стран, как в случае Швеции и Финляндии", – считает она.

Отвечая на вопрос о препятствиях для принятия Украины в НАТО, Чмилите-Нильсен сказала, что вступление в НАТО является политическим решением, и оно уже принято и Украиной, и НАТО. При этом существует набор критериев, которым должны отвечать новые члены НАТО.

"НАТО указало, что нерешенные внешние территориальные споры являются важной причиной, почему страна не может быть принята. Но я не думаю, что, например, оккупация Крыма подпадает под эти критерии. Потому что это не нерешенный территориальный спор. Это чистая и очень прямая территориальная оккупация", – заявила спикер литовского сейма.

Сергей Бережной

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