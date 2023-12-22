Даже если ВСУ оставят Авдеевку, оккупантам это ничего не даст – генштаб Эстонии

Генштаб Эстонии: Хотя войска РФ владеют инициативой и у них есть шанс взять несколько поселков, это не даст им преимущества на оперативном уровне

Тармо Кундла (Фото - скриншот из видео)

Хотя российские войска сейчас владеют инициативой и у них есть шанс установить контроль над несколькими ранее населенными пунктами Украины, это не даст им никакого преимущества на оперативном уровне. Об этом сказал на брифинге глава оперативного отдела Генерального штаба Эстонии полковник Тармо Кундла, пишет ERR.ee.

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По данным эстонских военных, армия России активизировалась в условиях позиционной войны и может захватить несколько небольших населенных пунктов, но это не даст российским войскам преимущества на оперативном уровне.

Кундла считает, что потеря Авдеевки возможна, но зависит от решения Украины – продолжать оборону или отступить.

"Город пока еще не окружен. И даже если российским войскам удастся его захватить, это будет тактическая победа, которая значительного оперативного успеха не даст", – подчеркнул Кундла.

Он отметил, что даже если Украина решит оставить Авдеевку, чтобы сберечь войска, ничего страшного для ВСУ не произойдет, поскольку уже подготовлены новые оборонительные позиции к западу от города.

Кундла также считает, что российские войска могут снова попытаться захватить поселок Марьинка, расположенный к югу от Авдеевки.

Полковник напомнил, что за последние два месяца в Донецкой области погибли около 25 000 российских военных, из них 80% – в боях под Авдеевкой, и что тяжелые потери "впервые вынудили Россию вводить в бой подразделения, которые до этого были размещены за границей РФ".

"Это примечательно и указывает на попытку восполнить таким образом серьезные потери", – сказал Кундла.

22 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты за сутки боев потеряли в Украине 1080 человек, 61 единицу техники и 24 артиллерийские системы.

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5 декабря сообщалось, что родственники мобилизованных написали письмо диктатору Путину: пожаловались, что военных РФ бросают на "мясные штурмы" Авдеевки, отправляя в бой даже раненых.

Спикер ВСУ Штупун сообщил, что оккупанты изменили тактику атак в районе Авдеевки в последние дни – количество штурмов уменьшилось, но враг начал привлекать большее количество пехоты и бронированной техники в одной атаке.

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