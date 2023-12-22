Навіть якщо ЗСУ залишать Авдіївку, окупантам це нічого не дасть – генштаб Естонії

Генштаб Естонії: Хоча війська РФ володіють ініціативою і мають шанс взяти кілька селищ, це не дасть їм переваги на оперативному рівні

Тармо Кундла (Фото - скриншот із відео)

Хоча російські війська зараз володіють ініціативою і мають шанс встановити контроль над кількома раніше населеними пунктами України, це не дасть їм жодної переваги на оперативному рівні. Про це сказав на брифінгу голова оперативного відділу Генерального штабу Естонії полковник Тармо Кундла, пише ERR.ee.

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За даними естонських військових, армія Росії активізувалася за умов позиційної війни і може захопити кілька невеликих населених пунктів, але це не дасть російським військам переваги на оперативному рівні.

Кундла вважає, що втрата Авдіївки можлива, але залежить від рішення України – продовжувати оборону чи відступити.

"Місто поки що не оточене. І навіть якщо російським військам вдасться його захопити, це буде тактична перемога, яка значного оперативного успіху не дасть", – наголосив Кундла.

Він зазначив, що навіть якщо Україна вирішить залишити Авдіївку, щоб зберегти війська, нічого страшного для ЗСУ не станеться, оскільки вже підготовлено нові оборонні позиції на захід від міста.

Кундла також вважає, що російські війська можуть знову спробувати захопити селище Мар'їнка, розташоване на південь від Авдіївки.

Полковник нагадав, що за останні два місяці на Донеччині загинули близько 25 000 російських військових, із них 80% – у боях під Авдіївкою, і що тяжкі втрати "вперше змусили Росію вводити в бій підрозділи, які до цього були розміщені за кордоном РФ".

"Це примітно і вказує на спробу компенсувати таким чином серйозні втрати", – сказав Кундла.

22 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти за добу боїв втратили в Україні 1080 осіб, 61 одиницю техніки та 24 артилерійські системи.

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5 грудня повідомлялося, що родичі мобілізованих написали листа диктатору Путіну: поскаржилися, що військових РФ кидають на "м'ясні штурми" Авдіївки, відправляючи в бій навіть поранених.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що окупанти змінили тактику атак у районі Авдіївки останніми днями – кількість штурмів поменшала, але ворог почав залучати більшу кількість піхоти та броньованої техніки в одній атаці.

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