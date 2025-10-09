Даже ХАМАС показал договороспособность, но не Путин – Зеленский

Глава государства отметил, что Украина и партнеры создают условия для принуждения Москвы к миру

Владимир Зеленский (Фото: Henning Bagger / EPA)

Даже террористическая группировка ХАМАС проявляет договороспособность, но российский диктатор Владимир Путин пока нет, заявивший президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства отметил, что Украина хочет достичь мира благодаря дальнобойным ударам по РФ в ответ.

"Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И уже даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока что. Мы вместе с партнерами создаем условия для принуждения России к миру. И это будет", – заявил Зеленский.

Президент добавил, что Киев поддерживает все глобальные дипломатические усилия ради мира на Ближнем Востоке и очень рассчитывает на то, что справедливое давление на Москву приведет к миру для Украины и всего ее региона.

"Важно, чтобы лидерство США работало и в дальнейшем", – отметил глава государства.