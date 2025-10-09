Навіть ХАМАС показав договороспроможність, але не Путін – Зеленський
Навіть терористичне угруповання ХАМАС проявляє договороспроможність, але російський диктатор Володимир Путін поки що ні, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Глава держави зауважив, що Україна хоче досягти миру завдяки далекобійним ударам по РФ у відповідь.
"Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що. Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде", – заявив Зеленський.
Президент додав, що Київ підтримує усі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховує на те, що справедливий тиск на Москву приведе до миру для України та всього її регіону.
"Важливо, щоб лідерство США працювало й надалі", – зазначив глава держави.
- У ніч з 8 на 9 жовтня керівник Штатів Трамп повідомив, що Ізраїль і ХАМАС домовилися про перший етап угоди щодо припинення вогню, укладеної за посередництва Вашингтона. Документ має забезпечити оперативне визволення всіх заручників, яких утримують у Газі, вихід на узгоджену лінію та звільнення деяких палестинських в'язнів.
