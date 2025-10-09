Навіть ХАМАС показав договороспроможність, але не Путін – Зеленський

Глава держави зазначив, що Україна та партнери створюють умови для примусу Москви до миру

Володимир Зеленський (Фото: Henning Bagger / EPA)

Навіть терористичне угруповання ХАМАС проявляє договороспроможність, але російський диктатор Володимир Путін поки що ні, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Глава держави зауважив, що Україна хоче досягти миру завдяки далекобійним ударам по РФ у відповідь.

"Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що. Ми разом із партнерами створюємо умови для примусу Росії до миру. І це буде", – заявив Зеленський.

Президент додав, що Київ підтримує усі глобальні дипломатичні зусилля заради миру на Близькому Сході й дуже розраховує на те, що справедливий тиск на Москву приведе до миру для України та всього її регіону.

"Важливо, щоб лідерство США працювало й надалі", – зазначив глава держави.