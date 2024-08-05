Defense Express: РФ 31 июля ударила северокорейской ракетой, она не долетела до цели

Пуск был зафиксирован с территории России в направлении Белой Церкви, пишет издание

Флаги Северной Кореи и России (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне во время массированного удара по Украине 31 июля применили баллистическую ракету северокорейского производства. Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на собеседников, осведомленных в этом вопросе.

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В материале говорится, что пуск был зафиксирован с территории России в направлении Белой Церкви, но ракета просто упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.

Издание отмечает, что на месте падения были обнаружены обломки с маркировкой, что соответствует ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23 производства КНДР.

Россияне уже использовали такие ракеты для ударов по Украине в начале 2024 года. Последний до этого момента зафиксированный случай применения – 27 февраля. Таким образом, россияне возобновили использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после паузы, длившейся пять месяцев.

Defense Express напомнило, что северокорейские баллистические ракеты, которые РФ получила в свое распоряжение для ударов по Украине, имеют боевую часть с фугасным снаряжением, их мощность составляет до 1000 кг в тротиловом эквиваленте. При этом установленная наибольшая дальность пуска составляет до 650 км.

Фото: Defense Express

Фото: Defense Express

Фото: Defense Express

22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".

28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор и пообещали жестко реагировать на поставки Северной Кореей оружия в Россию.

18 марта КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной помощью.

30 апреля сообщалось, что в 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Hwasong-11".

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