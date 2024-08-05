Defense Express: РФ 31 июля ударила северокорейской ракетой, она не долетела до цели
Россияне во время массированного удара по Украине 31 июля применили баллистическую ракету северокорейского производства. Об этом сообщило издание Defense Express со ссылкой на собеседников, осведомленных в этом вопросе.
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В материале говорится, что пуск был зафиксирован с территории России в направлении Белой Церкви, но ракета просто упала на территории Киевской области, вероятно, после взрыва в воздухе.
Издание отмечает, что на месте падения были обнаружены обломки с маркировкой, что соответствует ранее обнаруженным остаткам баллистических ракет типа KN-23 производства КНДР.
Россияне уже использовали такие ракеты для ударов по Украине в начале 2024 года. Последний до этого момента зафиксированный случай применения – 27 февраля. Таким образом, россияне возобновили использование дальнобойного ракетного вооружения от КНДР после паузы, длившейся пять месяцев.
Defense Express напомнило, что северокорейские баллистические ракеты, которые РФ получила в свое распоряжение для ударов по Украине, имеют боевую часть с фугасным снаряжением, их мощность составляет до 1000 кг в тротиловом эквиваленте. При этом установленная наибольшая дальность пуска составляет до 650 км.
- 22 февраля СБУ сообщила, что нашла подтверждение использования российскими оккупантами ракет KN-23/24 из Северной Кореи против Украины. Украинские военные аналитики утверждали, что KN-23 можно назвать северокорейской копией российского "Искандера".
- 28 февраля министры обороны Южной Кореи Шин Вон Сик и США Ллойд Остин провели телефонный разговор и пообещали жестко реагировать на поставки Северной Кореей оружия в Россию.
- 18 марта КНДР отправила в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами и другой военной помощью.
- 30 апреля сообщалось, что в 32-страничном отчете наблюдатели ООН пришли к выводу, что "обломки снаряда, упавшего в Харькове 2 января 2024 года, произошли от ракеты КНДР серии Hwasong-11".
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