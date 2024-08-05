Defense Express: РФ 31 липня вдарила північнокорейською ракетою, вона не долетіла до цілі – фото

Пуск було зафіксовано з території Росії в напрямку Білої Церкви, пише видання

Прапори Північної Кореї й Росії (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни під час масованого удару по Україні 31 липня застосували балістичну ракету північнокорейського виробництва. Про це повідомило видання Defense Express із посиланням на співрозмовників, обізнаних у цьому питанні.

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У матеріалі йдеться, що пуск було зафіксовано з території Росії в напрямку Білої Церкви, але ракета просто упала на території Київської області, ймовірно, після вибуху в повітрі.

Видання зазначає, що на місці падіння були знайдені уламки з маркуванням, котрі відповідають раніше виявленим залишкам балістичних ракет типу KN-23 виробництва КНДР.

Росіяни вже використовували такі ракети для ударів по Україні на початку 2024 року. Останній до цього моменту зафіксований випадок застосування – 27 лютого. Отже, росіяни відновили використання далекобійного ракетного озброєння від КНДР після паузи, що тривала п’ять місяців.

Defense Express нагадало, що північнокорейські балістичні ракети, які отримала РФ у своє розпорядження для ударів по Україні мають бойову частину з фугасним спорядженням, потужність яких складає до 1000 кг у тротиловому еквіваленті. Разом з тим встановлена максимальна дальність пуску складає до 650 км.

Фото: Defense Express

Фото: Defense Express

Фото: Defense Express

22 лютого СБУ повідомила, що знайшла підтвердження використання російськими окупантами ракет KN-23/24 з Північної Кореї проти України. Українські військові аналітики стверджували, що KN-23 можна назвати північнокорейською копією російського "Іскандера".

28 лютого міністри оборони Південної Кореї Шин Вон Сік і США Ллойд Остін провели телефонну розмову й пообіцяли жорстко реагувати на постачання Північною Кореєю зброї до Росії.

18 березня КНДР відправила до Росії 7000 контейнерів з боєприпасами й іншою військовою допомогою.

30 квітня повідомлялося, що у 32-сторінковому звіті спостерігачі ООН дійшли висновку, що "уламки снаряда, який упав у Харкові 2 січня 2024 року, походять від ракети КНДР серії Hwasong-11".

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